Santanchè: "Sul mio onore, non ho ricevuto avvisi di garanzia"

Fotogallery - Senato, l'informativa in Aula di Daniela Santanchè: "Non sono indagata"

Daniela Santanchè afferma "sul suo onore" di non essere stata raggiunta "da alcun avviso di garanzia".

"Anzi - chiarisce -, per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi". Durante l'informativa nell'Aula del Senato, il ministro del Turismo sostiene: "Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che si deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo".