Daniela Santanchè, M5s a presidenti Camera e Senato: "Venga in Aula"

L'opposizione attacca la Santanché sulla vicenda delle aziende

Ma l'opposizione è sul piede di guerra per la vicenda che vede coinvolta in prima persona il ministro del Turismo, nella sua attività imprenditoriale. La rabbia, spiega in una nota Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS, è la conseguenza di ciò che emerso nell'inchiesta di Report sulle due aziende Ki Group e Visibilia. "Il vicepremier Tajani difende Daniela Santanchè: 'per noi ha già chiarito', dice. Cosa avrebbe chiarito Santanchè? Proprio nulla, semplicemente continua a minacciare querele a Report, alla cui redazione va tutta la nostra solidarietà, e a chiunque parli della vicenda. Noi l'aspettiamo in Aula, ci dica come sia stato possibile non pagare il Tfr ai dipendenti, mettere in cassa integrazione a zero ore e nel contempo farli lavorare, fare debiti per milioni di euro e non pagare i creditori", attacca Bonelli. "Tajani pur di prendere una posizione diversa dal vicepresidente della Camera dei Deputati Mulè del suo stesso partito, arriva ad assumere una posizione insostenibile nel difendere la Santanchè. Noi continuiamo a ritenere che la ministra del Turismo debba dimettersi immediatamente, come sarebbe accaduto in qualsiasi altro paese europeo".