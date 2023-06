Daniela Santanchè: "Da Report falsità per screditarmi" | Molinari (Lega): "Aspettiamo che spieghi in Aula"

Il ministro del Turismo in una nota: "Ricostruzione suggestiva e unilaterale per danneggiare l'immagine e la reputazione della sottoscritta, ho dato mandato ai miei legali"

"In merito al servizio di Report e alle conseguenti notizie di stampa - si legge in una nota del ministro - Daniela Garnero Santanchè precisa che le suddette notizie risultano prive di corrispondenza con la verità storica". Sulla vicenda è intervenuto anche Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera: "Aspettiamo che il ministro spieghi in Aula, i processi non si fanno in tv".

Tali notizie, si legge ancora nella nota di Daniela Santanchè, "sono state rappresentate in forma del tutto suggestiva e unilaterale per fornire una ricostruzione dei fatti che risulta radicalmente non corrispondente al vero, ispirata esclusivamente dalla finalità di screditare l'immagine e la reputazione della sottoscritta presso l'opinione pubblica".

"I responsabili della trasmissione - conclude il ministro - erano stati preventivamente invitati a evitare di diffondere notizie non veritiere, purtroppo invano. Per questi motivi ho dato mandato ai legali di fiducia per le necessarie iniziative nelle opportune sedi giudiziarie".