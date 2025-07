Giorgia Meloni al Congresso Cisl: "Basta con conflitto distruttivo tra operai e padroni" | "Mille giorni al governo, mille posti di lavoro creati ogni giorno"

"Il popolo italiano ha un enorme potenziale che è nostra responsabilità far esprimere. Per troppo tempo abbiamo dimenticato di credere in noi stessi e nel potenziale che abbiamo, abbiamo dimenticato di sognare, accontentandoci dell'odore un po' stantio dello status quo invece che godere del profumo del cambiamento. Abbiamo quindi un dovere morale: gettare il cuore oltre ostacolo e tornare a credere in noi stessi, tornare a sognare e a realizzare quei sogni. L'Italia ha le carte in regola per non inseguire nessuno, ma anzi per correre e farsi inseguire dagli altri. Come diceva Eleanor Roosevelt, 'la realtà è fatta dai sogni di chi ha il coraggio di crederci'". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso il suo intervento al congresso confederale della Cisl a Roma.