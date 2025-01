Giorgia Meloni in Arabia Saudita: "Nessuna contraddizione, abbiamo interesse a stringere rapporti strategici"

"Dopodiché per quello che riguarda il tema dei rifugiati non penso che siamo di fronte a un piano definito, siamo piuttosto di fronte a delle interlocuzioni con gli attori regionali che sicuramente su questo vanno coinvolti", ha detto il premier. Sul tema ha poi continuato: "In Giordania c'è un problema molto importante relativo ai profughi siriani che già impattano nel Paese in maniera significativa. Parliamo di circa 1.400.000 profughi siriani in una nazione piccola, tema che abbiamo discusso con il re Abdallah molto spesso, del quale abbiamo parlato anche qui con sua altezza Mohammed Bin Salman per capire come si possa affrontare una questione che sta impattando in Libano, in Giordania, in diverse nazioni nelle quali non aiuta la stabilizzazione. Quindi sono sicuramente materie molto complesse ma il fatto che se ne discuta seppure a livello interlocutorio con gli attori della regione secondo me vuol dire che si vuole lavorare seriamente al tema della ricostruzione".