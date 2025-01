Per Giorgia Meloni un compleanno in trasferta: il premier spegne le candeline ad Abu Dhabi

I ringraziamenti della Meloni - "E sono 48! Grazie a tutti per la forza e l'energia che mi date. Finché voi ci siete, continuerò a dare il massimo per restituire all'Italia il posto che merita nel mondo". Così sui social il presidente del Consiglio pubblicando una foto in cui tiene in mano un mazzo di rose con i colori della bandiera italiana.