Giancarlo Giorgetti: "All'Ue chiederemo lo 0,6% per l'energia e lo 0,9% per la difesa"

L'Italia chiederà all'Unione europea di utilizzare il massimo margine consentito per la sicurezza energetica e una quota inferiore per la difesa. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, arrivando alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. "Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, cioè lo 0,3% più 0,3%, uguale 0,6%. Sulla parte difesa invece non prenderemo il massimo e ci fermeremo a 0,9%", ha spiegato Giorgetti. Il ministro ha ricordato che la clausola originaria prevedeva l'1,5% annuo per la difesa e che la novità consiste nella possibilità di destinare fino allo 0,6% di quella quota alla sicurezza energetica.