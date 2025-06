Genova, dossieraggio contro Silvia Salis: indagati ex assessore e comandante della polizia locale

Un'accusa pesante quella ipotizzata dalla procura di Genova per l'ex assessore comunale di Genova Gambino, il quale, secondo le indagini, in piena campagna elettorale avrebbe fatto diffondere notizie inerenti un procedimento penale riguardante un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta l'allora candidata e oggi sindaco di Genova. Già allora, quando la notizia dell'incidente si diffuse sui media, la cosa fece un grande scalpore dentro una campagna elettorale aspra e velenosa. Oggi solleva l'indignazione del centrosinistra, a partire dal Movimento Cinque Stelle. "Quanto sta emergendo in queste ore sulla campagna elettorale a Genova è gravissimo e inquietante. Ci sarebbe stata una vera e propria attività di dossieraggio, con atti secretati passati ai giornalisti da un comandante della polizia municipale e un ruolo chiave giocato da un ex assessore di Fratelli d'Italia", scrive il senatore Luca Pirondini che si rivolge "a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia: non ritenete necessario prendere subito una posizione e adottare provvedimenti? Su un'accusa così pesante, Meloni non può tacere".