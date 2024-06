"Colombo si basò sulle teorie di Galileo": scivolone di Sangiuliano sulla scoperta delle Americhe

"Cosa ha fatto di male un Paese come l'Italia, conosciuto in tutto il mondo per la sua cultura, per avere come ministro uno come Gennaro Sangiuliano - si chiedono gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura alla Camera e al Senato -? Dopo aver collezionato gaffe di ogni tipo, dopo aver giudicato i libri senza averli letti, dopo aver piazzato Times Square a Londra, si è spinto a dire che Colombo avrebbe circumnavigato la Terra sulla base delle teorie di Galileo, che nacque però diversi decenni dopo lo sbarco in America di Colombo. Con le sue dichiarazioni ogni giorno più imbarazzanti è Gennaro Sangiuliano a circumnavigare la storia e la cultura con la sua ignoranza. Se solo avesse un minimo di dignità farebbe un passo indietro rendendosi conto di essere inadatto del ruolo che riveste. La sua inettitudine è uno sfregio costante alla cultura italiana".