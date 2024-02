Vittorio Sgarbi a Palazzo Chigi da Giorgia Meloni: "Mi sono dimesso"

Tgcom24

Dopo due settimane di tira e molla, Sgarbi si è quindi arreso e ha lasciato la poltrona di sottosegretario, come auspicato dal premier. Termina così la lunga telenovela sulla vicenda, anche se resta da vedere se Sgarbi presenterà il ricorso al Tar come aveva promesso poco meno di una settimana fa quando annunciava: "La mia agonia sarà lunga".

Una presa di posizione che aveva lasciato nel limbo, per settimane, la mozione delle opposizioni sulla sua rimozione. Ma anche le decisioni del governo. Importante è stata sicuramente la delibera dell'Antitrust, resa nota venerdi' scorso con il conseguente primo annuncio delle dimissioni.

Poi ribaltato all'improvviso dal critico d'arte, che di fatto aveva preso tempo in attesa del voto della mozione, alla fine calendarizzata per il 15 febbraio, e delle possibili contromisure del premier, d'accordo con il ministro Sangiuliano, sulla possibile revoca delle deleghe al sottosegretario.

Il senso della delibera dell'Authority era tutto in una frase: Sgarbi "ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione della Legge Frattini sul conflitto di interesse". Poche parole che però alla fine hanno convinto Sgarbi a gettare la spugna.