Sgarbi: "Dimissioni solo annunciate, la mia agonia sarà lunga"

Le dimissioni le ho solo annunciate ma le devo ancora negoziare con il governo. In questo momento sono ancora sottosegretario alla Cultura, sia pure con annuncio di dimissioni. La mia agonia sarà lunga", ha detto Sgarbi a margine di un evento alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

Vittorio Sgarbi torna sulle sue dimissioni. "Non sono ancora un ex sottosegretario.

Tgcom24

Sgarbi è anche sindaco di Arpino, in provincia di Frosinone, dove l'opposizione chiede che le vicissitudini del sottosegretario siano oggetto di un confronto in Consiglio comunale. Al critico si rimprovera di essere poco presente in città.

Secondo l'Antitrust il sottosegretario di Stato alla Cultura ha violato la Legge Frattini sul conflitto di interesse per aver esercitato "attività professionali in veste di critico d'arte in materie connesse con la carica di governo".