Funerali Silvio Berlusconi, l'arrivo del feretro in piazza Duomo

La bara, scortata da sei carabinieri in alta uniforme, è stata accompagnata da un lungo applauso della folla

Nel Duomo di Milano si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno all'età di 86 anni. Il carro funebre con il feretro del fondatore di Mediaset ha lasciato la villa San Martino di Arcore per raggiungere il centro di Milano, dove è stato accolto da una folla gremita che si è radunata già dalle prime ore del mattino.

Subito dopo l'arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso in Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora, Luigi e la compagna Marta Fascina.

Tante le autorità presenti per l'ultimo saluto al leader di Forza Italia, dal presidente della repubblica Sergio Mattarella e i numerosi esponenti politici tra cui Giorgia Meloni e Antonio Tajani, visibilmente commosso, ai calciatori che sotto la sua presidenza hanno contribuito a scrivere la storia del Milan, come l'ex centravanti Pippo Inzaghi e la bandiera rossonera Franco Baresi, fino ai tanti personaggi dello spettacolo come Maria De Filippi, seduta accanto a Silvia Toffanin, Barbara d'Urso e Gerry Scotti.