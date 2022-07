Crisi di governo, il web ci ride su...e i meme su Sergio Mattarella invadono i social

Disperato, tanto da pensare all'opzione Amadeus, oppure con i super poteri pronto a incenerire tutti, o ancora in versione Homer Simposon mentre si dilegua tra i cespugli nella speranza di tirarsi fuori da una situazione non certo semplice. Da quando Mario Draghi ha dato le dimissioni, il popolo del web si è sbizzarrito sui social, immaginando le reazioni d'animo del presidente della Repubblica, ancora una volta chiamato a far quadrare i conti di un esecutivo sul punto di cadere. Di nuovo.

D'altronde l'affetto degli italiani per Mattarella non è una novità e i centinaia di meme pubblicati sui social lo dimostrano. In tanti lo immaginano al telefono con il premier nel tentativo di convincerlo a rimanere. Proprio quel capo di Stato che solo cinque mesi fa avrebbe volentieri lasciato il Quirinale, per poi dover accettare un secondo mandato. In quell'occasione - ricorda un meme - Mattarella aveva chiesto "responsabilità" e invece ora, in mancanza di occhi lancia fiamme, non gli resta che pensarle tutte per risolvere l'ennesima crisi politica.