Draghi sale al Colle per le dimissioni, Mattarella le respinge: vada alle Camere

"Non sono sicuro se quello che abbiamo fatto oggi sia la cosa giusta". È quanto afferma il deputato M5s Riccardo Fraccaro, aggiungendo: "Ho tanti dubbi anch'io, ma è da gennaio che stiamo lottando e diventa difficile se dopo sette mesi non abbiamo risposte dal governo. Sono del M5s e ho detto 'vaffa' a tutti, ma sento la responsabilità. Voglio stare in quella barca e voglio lottare per stare in quella barca ma dopo sette mesi che non si riesce a parlare di fatti tecnici, diventa difficile. Spero che questa mossa ci consenta di restare sulla barca, non voglio andare fuori dal governo perché poi c'è il caos".