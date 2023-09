Firmato il contratto dei medici: 289 euro in più al mese per 135mila dipendenti

Il nuovo accordo 2019-2021, che prevede un aumento retroattivo dello stipendio, è stato sottoscritto dai sindacati. Il ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo: "Grande attenzione del governo per la sanità"

Il piano del trattamento economico - L'aumento, spiega Anaao, ammonta a 289,30 euro medi lordi al mese per tutti e 135mila dirigenti medici, veterinari e sanitari. Gli arretrati del triennio 2019-2021 al 31 ottobre 2023 ammontano invece a 10.757 euro medi lordi e saranno erogati al termine dell'iter di controllo. Il contratto sottoscritto all'Aran dai sindacati è per ora solo un'ipotesi di lavoro, in attesa che, prima della firma finale, la proposta venga verificata e approvata. "Ora servirà agire per modificare le leggi e uscire da logiche ormai superate", si augura il segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, nella speranza che già dal 2024 l'accordo entri in vigore. Un buon risultato, ma per il segretario medici e dirigenti di Fp Cgil Andrea Filippi è già tempo di "aprire la trattativa sul contratto 2022/2024".