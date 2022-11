Migranti, sindacato medici: nostra autonomia non può essere intaccata

Sullo sbarco dei migranti dalle navi Ong, decisione presa dall'autorità sanitaria e definita da Meloni "bizzarra", l'Anaao, principale sindacato dei medici ospedalieri, rivendica la propria autonomia.

"Esiste l'autonomia professionale del medico, che non può essere intaccata da altri fattori. Ed il medico sceglie sempre in scienza e coscienza e ne risponde anche alla giustizia ordinistica", ha detto infatti il segretario dell'organizzazione, Pierino Di Silverio. "Non bisogna trattare la sanità con un atteggiamento ideologico e politico ma solo scientifico", ha aggiunto.