Laurea in Medicina, Anna Maria Bernini: "Numero chiuso va superato, da settembre 4mila posti in più"

"Il numero chiuso a Medicina va superato". Lo ha detto la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ospite a "Zona Bianca". La ministra ha parlato della carenza del numero di medici nel nostro Paese e del lavoro condotto dalla squadra di governo, negli ultimi mesi, per iniziare a risolvere il problema. "Abbiamo fatto un lavoro di squadra. È vero che c'è una carenza di medici e le università devono poter formare gli studenti. Il numero chiuso a Medicina va superato, se ne è parlato per tanto tempo e noi lo abbiamo fatto. A partire da settembre ci saranno fino a 4mila posti in più per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, da qui a 7 anni ci saranno 30mila posti in più e il nostro obiettivo è superare il numero chiuso in maniera sostenibile", ha assicurato Bernini.

"Dobbiamo garantire agli universitari la possibilità di essere formati correttamente e la prospettiva di lavorare dopo il percorso di laurea", fa sapere la ministra che poi parla degli specialisti di cui avrebbe bisogno il nostro Paese. "Noi come popolazione invecchiamo molto bene. Esiste una terza età, ma anche una quarta. Quindi - ha aggiunto Bernini - abbiamo bisogno di medicina di prossimità, di medicina territoriale, di assistenza domiciliare, abbiamo bisogno di medici che siano in grado di rispondere a queste esigenze", ha concluso.