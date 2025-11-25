Napoli, la paladina dei diritti dei palestinesi Souzan Fatayer non eletta in Consiglio

Attivista per i diritti umani e impegnata da anni nelle campagne di sensibilizzazione sulla questione palestinese, Fatayer è figura conosciuta nei movimenti sociali e nei circuiti accademici napoletani. Il suo impegno si è articolato tra attività didattica all’Università “L’Orientale”, partecipazione a iniziative culturali e dialogo intercomunitario. Durante la campagna elettorale, la candidata è stata al centro di un caso mediatico, dopo che il giornalista Paolo Mieli l’ha definita “la palestinese napulitana in leggerissimo sovrappeso” durante una trasmissione radiofonica. Il commento ha generato polemiche e lo stesso Mieli ha successivamente presentato le scuse. La definizione, giudicata inopportuna da più parti, ha riacceso il dibattito sul linguaggio nella rappresentazione pubblica e politica delle candidate. Fatayer ha continuato la sua campagna con lo slogan “’na palestinese napulitana”, rivendicando la doppia appartenenza culturale come elemento identitario.