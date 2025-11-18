Meloni: "Centrosinistra spera che le cose vadano male per governare sulle macerie"

Il premier Giorgia Meloni attacca la sinistra durante l'evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra in Veneto, a sostegno di Alberto Stefani. "Noi siamo in una nazione nella quale i nostri avversari sperano che le cose vadano male, non importa se gli italiani lo pagheranno, loro sperano che le cose vadano male perché alla fine preferiscono magari avere l'opportunità di governare sulle macerie piuttosto che stare all'opposizione in una nazione che cresce. Un'altra importante differenza con noi", afferma Meloni. "Dicevano che l'Italia sarebbe stata la pecora nera d'Europa ma il Ft ha titolato l'Europa deve prendere esempio dall'Italia", aggiunge il presidente del Consiglio.