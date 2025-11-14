Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Patrimoniale, Meloni: "Le ricette tardo-comuniste con noi non passeranno"

14 Nov 2025 - 20:08
© Tgcom24

© Tgcom24

In tema di patrimoniale, Giorgia Meloni ha detto che "ricette bizzarre e tardo-comuniste non passeranno". "Dicono che questa Manovra favorisce i ricchi e davvero ci vuole molta immaginazione, e anche un po' di coraggio, a sostenere una tesi del genere. Quest'anno abbiamo aggiunto la riduzione dell'aliquota per i redditi che vanno da 28mila a 35mila euro e la sinistra si straccia le vesti perché siamo aiutando i ricchi. Come se chi guadagna 2.500 euro al mese e ha un mutuo da pagare, magari mantiene tre figli, ci paga le bollette, fosse un ricco da mazzolare".

giorgia meloni
patrimoniale
manovra