Patrimoniale, Meloni: "Le ricette tardo-comuniste con noi non passeranno"

In tema di patrimoniale, Giorgia Meloni ha detto che "ricette bizzarre e tardo-comuniste non passeranno". "Dicono che questa Manovra favorisce i ricchi e davvero ci vuole molta immaginazione, e anche un po' di coraggio, a sostenere una tesi del genere. Quest'anno abbiamo aggiunto la riduzione dell'aliquota per i redditi che vanno da 28mila a 35mila euro e la sinistra si straccia le vesti perché siamo aiutando i ricchi. Come se chi guadagna 2.500 euro al mese e ha un mutuo da pagare, magari mantiene tre figli, ci paga le bollette, fosse un ricco da mazzolare".