Elezioni regionali in Puglia-Veneto-Campania, verso la vittoria Decaro, Stefani e Fico

Netto calo dell'affluenza nelle tre Regioni, dai 10 ai 16 punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale

24 Nov 2025 - 16:41
Regionali Veneto Campania Puglia Stefani Fico Decaro

Regionali Veneto Campania Puglia Stefani Fico Decaro © Tgcom24

In corso lo spoglio per le elezioni regionali. Tredici milioni gli elettori chiamati a decidere i nomi dei nuovi governatori di Veneto (4 milioni di elettori), Campania (5 milioni di elettori) e Puglia (circa 4 milioni di elettori). I primi exit poll dicono che il favorito per la successione a Zaia in Veneto è Alberto Stefani (59-63%), mentre nella corsa in Campania è avanti Fico (56-60%) e in Puglia in pole position c'è Decaro, tra il 64 e il 68%. Netto calo dell'affluenza nelle tre Regioni, dai 10 ai 16 punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale.

