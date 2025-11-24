Elezioni regionali in Puglia-Veneto-Campania, verso la vittoria Decaro, Stefani e Fico

In corso lo spoglio per le elezioni regionali. Tredici milioni gli elettori chiamati a decidere i nomi dei nuovi governatori di Veneto (4 milioni di elettori), Campania (5 milioni di elettori) e Puglia (circa 4 milioni di elettori). I primi exit poll dicono che il favorito per la successione a Zaia in Veneto è Alberto Stefani (59-63%), mentre nella corsa in Campania è avanti Fico (56-60%) e in Puglia in pole position c'è Decaro, tra il 64 e il 68%. Netto calo dell'affluenza nelle tre Regioni, dai 10 ai 16 punti percentuali in meno rispetto all'ultima tornata elettorale.