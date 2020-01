Fabio Volo si scaglia contro Matteo Salvini: "Perché non vai dai camorristi?"

Dopo le polemiche, anche Fabio Volo si scaglia contro Matteo Salvini accusandolo di fare propaganda spicciola in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Nel mirino il video in cui il leader leghista citofona a casa di un tunisino chiedendogli se spacciasse. Lo scrittore a Radio Deejay lo sfida e lo invita a compiere un vero atto di coraggio: "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle... Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli".