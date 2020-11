Era andato in visita a Benevento senza mascherina... Salvini paga la multa a Mastella: 280 euro

Tutto è accaduto il 25 agosto scorso, a Benevento. E l'episodio non mancò di sollevare molte polemiche. Matteo Salvini era andato in visita nel capoluogo campano per incontrare elettori e simpatizzanti dell Lega, in via Traiano. L'ex ministro dell'Interno, durante la manifestazione non aveva voluto indossare la mascherina nonostante l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione dopo le 18 in assenza di distanze di sicurezza come nel corso di una manifestazione. Il leader del Carroccio ha deciso di pagare la multa, dopo il verbale della Polizia Municipale: 280 euro.