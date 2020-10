Covid, Salvini: "Farò di tutto per evitare un nuovo lockdown"

Salvini si dichiara contrario a una nuova chiusura per la pandemia. "Farò di tutto perché non ci sia un nuovo lockdown. Lavoro perché non ci sia", ha detto il leader della Lega per il quale bisogna "difendere la salute, però in maniera sensata: non si difende la salute degli italiani chiudendo un bar, un teatro". "Stiamo lavorando per salvare vita e lavoro di milioni di italiani. Questo governo prima toglie il disturbo, meglio è", ha concluso.