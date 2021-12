Energia, Salvini: "Le proposte dal governo arriveranno entro la settimana"

Entro la settimana "arriveranno dal governo delle proposte per uscire dall'emergenza" del rincaro dell'energia. Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini, aggiungendo: "E' come il Covid, lockdown e blackout sono per me sullo stesso piano. Se non si esce subito dalla crisi energetica non si riesce neanche a fare il Pnrr. In un momento di emergenza i prezzi vanno calmierati. Si rischia una bomba sociale".