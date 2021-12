Confcommercio: "Inflazione e bollette, nel 2022 stangata da 11 mld"

ansa

Da un'analisi di Confcommercio sugli effetti della ripresa inflazionistica e del caro-bollette risulta che nel 2022 è in arrivo una stangata per le famiglie da oltre 11 miliardi. Questo, in sintesi, quanto emerge da un'analisi di Confcommercio . Il caro-bollette e l'inflazione potrebbero presentare nel 2022 una maggiore spesa energetica che Confcommercio calcola di 426 euro rispetto al 2021 per le famiglie, che spenderanno in media 1.950 euro.