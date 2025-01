Il fratello di Elon Musk a Palazzo Chigi con Andrea Stroppa

Kimbal Musk, fratello minore di Elon, è stato a Palazzo Chigi. Indossando il consueto cappello da cowboy, è stato accompagnato nelle stanze del governo da Andrea Stroppa, il referente italiano del miliardario americano. "Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto", ha spiegato Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l'imprenditore americano è arrivato in Piazza Colonna.