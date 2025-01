Chi è Kimbal Musk, imprenditore e paladino dell'agricoltura sostenibile

Un altro progetto innovativo di Kimbal è "Square Roots", una start-up focalizzata sull'agricoltura verticale. La società utilizza container riciclati per coltivare ortaggi freschi in ambienti urbani, sfruttando tecnologie all'avanguardia per ridurre lo spreco di risorse, come acqua e spazio. Square Roots è diventata un punto di riferimento per chi cerca soluzioni innovative e scalabili per affrontare le sfide della sicurezza alimentare globale.