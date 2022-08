Elezioni, Conte: "Non si difende la Costituzione con ammucchiate"

Lo scrive il leader M5s,, su Facebook commentando l' intesa siglata dal Pd con Sinistra italiana-Verdi e Impegno civico . "La Costituzione - prosegue - si difende introducendo il, contrastando la precarietà, intervenendo per i giovani che non possono comprare casa, investendo sulla medicina territoriale e sulla sanità pubblica, sulle rinnovabili e non sulle trivelle e sugli inceneritori. Queste sono le nostre idee e le porteremo avanti a oltranza, costi quel che costi".

"Noi - aggiunge l'ex premier - vogliamo difendere la dignità del lavoro, tutelare l'ambiente e la biodiversità, investire nella sanità e nell'istruzione, proteggere i cittadini non garantiti, il ceto medio che si impoverisce, le piccole imprese, le partite Iva. Sono tutte cose che la coalizione di destra non vuole fare. Sono tutte cose che le

ammucchiate

che si prospettano da Calenda a Letta a Gelmini non possono fare".

"Spiace per militanti e per intere comunità politiche che hanno alle spalle storie illustri, costellate da nobili battaglie per i diritti civili e per le questioni sociali. Queste idee, queste storie io le rispetto profondamente, ma bisogna prendere atto che in queste ore vengono scavalcate da decisioni verticistiche che non offrono nessuna plausibile prospettiva politica. Ai cittadini noi proponiamo un'idea chiara di Paese. Noi ci siamo.

Per chi vuole stare dalla parte giusta

", conclude.