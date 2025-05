Comunali, il caso del sindaco di Malvicino (Alessandria): Cristina Manfrinetti eletta con 62 voti su 63

"Malvicino (Mavzin in piemontese) è un comune italiano di 78 abitanti della provincia di Alessandria, in Piemonte. È il comune meno popolato dell'Alessandrino". Fin qui Wikipedia. Ad andare oltre è però Eligendo, il portale delle elezioni del Viminale, che pone Malvicino in testa alla classifica dei 117 comuni (più i 9 siciliani a statuto speciale) meno popolosi al voto. Con un'ulteriore curiosità: erano infatti ben 6 i candidati in corsa per la poltrona di sindaco (e 54 aspiranti consiglieri).