Ecco la nuova Lega: via dal simbolo Alberto da Giussano e la parola "Nord"

La Lega cambia identità. Il nuovo Statuto prevede un simbolo nel quale scomparirà per sempre la parola "Nord". Via anche il guerriero di Legnano, conosciuto come Alberto da Giussano. Spazio ad un semplice rettangolo di "colore blu in cui campeggia la scritta "Lega per Salvini premier" in bianco, circondata da una sottile cornice sempre di colore bianco".