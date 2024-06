Droga, Papa Francesco: "Spacciatori e trafficanti sono assassini"

"Di fronte alla tragica situazione della tossicodipendenza di milioni di persone in tutto il mondo, di fronte allo scandalo della produzione e del traffico illecito di tali droghe, non possiamo essere indifferenti - ha avvertito il Papa -. Siamo chiamati anche noi ad agire, a fermarci davanti alle situazioni di fragilità e di dolore, a saper ascoltare il grido della solitudine e dell'angoscia, a chinarci per sollevare e riportare a nuova vita coloro che cadono nella schiavitù della droga". "In questa Giornata Mondiale contro la droga, come cristiani e comunità ecclesiali preghiamo per questa intenzione e rinnoviamo il nostro impegno", ha concluso Francesco.