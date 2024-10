Sanità, Schlein attacca il governo: "La destra vuole una sanità a misura di portafoglio"

Elly Schlein, nel corso dell’intervista su Rete4, sul tema della sanità attacca la premier Giorgia Meloni e spiega: "È qualche giorno che Giorgia Meloni dà i numeri sulla sanità, abbiamo messo i suoi numeri in una tabella: lei dice che ha aumentato i fondi, in termini assoluti è vero, ma attenzione, lo potrebbe dire qualunque premier, è normale che aumenti sempre in termini assoluti, ma poi c'è l'inflazione". E aggiunge: "In tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola in base al Pil, e con Meloni sta scendendo ai minimi storici da 15 anni. Lo sanno bene quei 4 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi, o chi deve andare dal privato".