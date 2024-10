Schlein: "Destra arrogante contro la riduzione dell'orario di lavoro, si confronti"

In una nota, la segretaria del Pd Elly Schlein attacca il governo per la scelta di bocciare la proposta di legge sulla settimana corta proposta dalle opposizioni. "La riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario è una scelta che molte imprese e alcuni grandi Paesi come la Spagna hanno affrontato da tempo per rispondere alle esigenze di migliorare la qualità del lavoro, la conciliazione con la vita ma anche la produttività delle imprese - si legge -. Solo qui la destra nega questa esigenza. E propone un emendamento soppressivo integrale che è un atto di arroganza nei confronti non solo delle opposizioni, ma di decine di migliaia di lavoratori che aspettano una risposta. Lo ritirino e si siedano a discutere".