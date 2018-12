Draghi: "Contro il fascino dei regimi illiberali l'Ue è ancora più importante"

Ricevendo un dottorato honoris causa alla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa, il governatore dell'Eurotower illustra le sue idee per affrontare il difficile momento economico. "Per porre i Paesi dell'euro al riparo dalle crisi - duce - occorre procedere quanto meno sul completamento dell'unione bancaria o su quello del bilancio comune con funzioni anti-crisi". Poi avverte: "Ma l'inazione su entrambi i fronti è inaccettabile, accentua la fragilità dell'unione monetaria proprio nei momenti di crisi e dunque la divergenza aumenta".



Riconosce poi che "in vari Paesi i benefici che ci si attendevano dall'Unione monetaria non si sono ancora realizzati con la cultura della stabilità che avrebbe portato l'Unione economica e monetaria. Poi però precisa: "Ma non era pensabile che a quei benefici si arrivasse solo dall'unione monetaria. Occorreva e occorre fare di più per conseguire crescita e occupazione".