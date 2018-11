Draghi: "Il rallentamento della crescita dell'Ue può essere temporaneo"

Il numero uno dell'Eurotower ritiene che per il Pil "un rallentamento graduale sia normale, mentre la ripresa matura e la crescita converge verso il suo potenziale di lungo periodo". Il Pil dell'Eurozona è salito dello 0,2% nel terzo trimestre, dopo l'incremento dello 0,4% del secondo. Le prossime settimane e i prossimi mesi, che mancano alla conclusione del mandato del Parlamento europeo, "saranno decisivi per fare concreti passi in avanti sulla riforma dell'unione economica e monetaria".



"Fiducioso nell'accordo fra Italia e Ue" - "Come ho detto tante volte i Paesi con elevato debito pubblico devono ridurre il debito", ha proseguito Draghi. La fase positiva di crescita dell'area euro va utilizzata per "ripristinare margini di bilancio" con cui gestire la prossima fase di indebolimento. Sull'Italia "dico solo che si è instaurato un dialogo, sono sempre stato fiducioso che un accordo possa essere raggiunto. Ho detto molte volte che i Paesi ad alto debito devono abbassarlo, perché riducendolo si rafforzano. Ma non aggiungo altro".



"L'euro è l'unica moneta, le altre sono illegali" - Parlando poi delle proposte di possibili valute parellele nell'area dell'euro, il presidente della Banca centrale europea ha ribadito: "Non posso che ribadire la risposta che la Bce ha già dato in altre occasioni: l'euro è l'unica valuta dell'unione monetaria. Altre valute o non sono legali o non sono valute, quindi costituiscono un debito e vanno ad aumentare lo stock complessivo di debito".