Dl sicurezza, tutte le misure: fermo preventivo, minori imputabili e un nuovo reato

All'articolo 8, infine, l'invio da subito di 500 militari a Milano fino al 31 dicembre, con una spesa di 4,7 milioni di euro. "Il contingente verrà messo a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per concorrere ai servizi che dovranno essere svolti nella città per il controllo del territorio e la sicurezza pubblica della città" ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aggiungendo che in occasione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che presiederà domani a Milano "ci sarà un piano di azione". "È quello il contesto in cui si vedrà la modalità d'impiego di queste risorse e si valuterà se possano essere dotate di qualche funzione innovativa rispetto all'impiego tradizionale, che possa essere una maggiore dinamicità", ha annunciato il ministro.