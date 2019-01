Dl Semplificazioni, trovato un accordo tra M5s e Lega sulle trivelle | Costa: "Fatto un primo passo per l'ambiente"

Coltorti ha detto che dopo la riunione dei capigruppo, i lavori proseguiranno e che l'obiettivo è arrivare in Aula oggi per approvare il testo venerdì.



Anche la Lega conferma l'accordo sulle trivelle. Ma i parlamentari del Carroccio sottolineano che cresce l'irritazione per il "partito del no". Sul dossier trivelle, spiegano, sono stati "salvati i posti di lavoro, è stata garantiti continuità di estrazione e rinnovo delle concessioni in proroga ma - ribadiscono - la politica del no a tutto non fa bene al Paese".



Per il ministro dell'Ambiente Sergio Costa con questo decreto sarà fatto un primo passo a favore dell'ecosistema: "Io sono uomo semplice, step by step. L'importante è che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l'ambiente, la moratoria è già un bel passaggio". Anche l'aumento dei canoni "di 25 volte non è poco, considerate - sottolinea - che le royalties per le estrazioni in Italia" attualmente "sono le più basse d'Europa".



Mercoledì era slittata la seduta in commissione Affari costituzionali e lavori pubblici poiché mancava ancora un'intesa nella maggioranza e il titolare dell'Ambiente aveva minacciato le dimissioni. Senza un'intesa la legge avrebbe rischiato di saltare dato che il termine per il voto finale è fissato per il 12 febbraio.



In un messaggio pubblicato sui social, Costa era stato chiaro: "Non firmo e non firmerò autorizzazioni a trivellare il Paese anche se dovesse esserci il parere positivo della Commissione Via-Vas. Le alternative ci sono. Si chiamano "energie rinnovabili" se bisogna investire, è quella la direzione. Ricordo che un miliardo di euro investito in rinnovabili ed efficientamento energetico crea fino a 13mila posti di lavoro".