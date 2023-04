Dl migranti, il Senato approva il testo con 92 sì e 64 no

Boccia (Pd): "Dl costruito sulla paura per fare paura"

"Questo governo e questa maggioranza sanno solo evocare la paura e fare paura". Lo ha dichiarato in una nota il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia, commentando l`approvazione del dl. "Nel decreto contro il quale abbiamo fatto una dura battaglia - ha osservato - c'è un approccio tutto ideologico che non dà riposte alle tragedie come quelle di Cutro e non fornisce nessuna strategia di governo per affrontare un fenomeno strutturale. L'unico effetto di questo decreto sarà creare più irregolari e più lavoro nero". Secondo Boccia "questo è un decreto irresponsabile e disumano. Il governo e questa maggioranza sanno benissimo che la questione immigrazione deve essere affrontata in Europa, che le questioni del diritto internazionale non possono essere scavalcate ma per due settimane hanno giocato sul restringimento e sull'ipotesi della cancellazione della protezione speciale per fare propaganda salvo poi all'ultimo momento fare marcia indietro. Quali sono infatti le ragioni di necessità e urgenza per abrogare la protezione speciale che tutela il diritto alla vita, garantito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta".