Dl Aiuti, passa la fiducia in Senato | Il M5s non partecipa al voto | Draghi da Mattarella al Quirinale

L'Aula del Senato ha confermato la fiducia al governo posta sul dl Aiuti.

I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il M5s non ha partecipato al voto risultando assente alla prima e alla seconda chiama. Per il segretario dem Enrico Letta con il M5s cambia lo scenario politico: "La loro decisione ci divide". Poco prima del termine della votazione, Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per dirigersi al Quirinale per incontrare Mattarella .