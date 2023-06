Direzione Pd, Schlein: "Proponiamo un'estate militante su Pnrr e autonomia"

Ucraina, "pieno supporto per la difesa"

Ha poi sottolineato: "Siamo sempre stati chiari e lineari nel pieno supporto all'Ucraina per la difesa, anche con aiuti militari. Abbiamo tenuto e continueremo a tenere un atteggiamento coerente, ma non dismettiamo la prospettiva di una pace giusta, facciamo nostre le parole di Mattarella di non distogliere la ricerca di un approdo di pace. Una forza di sinistra come la nostra non può dismettere la parola pace".