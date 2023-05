Comunali, Schlein: "Sconfitta netta, soffia un vento di destra" | "Non si cambia in due mesi, ci vuole tempo"

I risultati del centrosinistra alle elezioni comunali sono state definite da Elly Schlein come "una sconfitta netta".

Secondo la segretaria del Pd, "il vento a favore delle destre è ancora forte e c'è ancora. Sapevamo che sarebbe stato difficile, non si cambia in due mesi e ci vuole tempo per costruire un centrosinistra vincente". Al termine della segreteria nazionale del partito, la Schlein ha aggiunto: "È evidente che da soli non si vince".