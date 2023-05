Elezioni comunali, centrodestra avanti nei quattro capoluoghi siciliani | Possamai (centrosinistra) vince ballottaggio a Vicenza

A Vicenza Giacomo Possamai (centrosinistra) vince col 50,5% delle preferenze. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna e Sicilia , dove sono andate al voto altre quattro grandi città: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa . L 'affluenza si è attestato al 49,64%, in calo rispetto al primo turno (58,39%).

Ore 16:28 - Vicenza, Possamai (centrosinistra) vince il ballottaggio

Il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai ha vinto il ballottaggio per il Comune di Vicenza, con il 50,5% delle preferenze. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra, Francesco Rucco, che ha ottenuto il 49,5. I dati, riferiti a tutte le 111 sezioni, sono stati diffusi nella sede del comitato Possamai con applausi e grida. "E' stata una battaglia all'ultimo voto - ha commentato Rucco - e faremo un'opposizione responsabile".

Ore 15:58 - Affluenza definitiva al 49,64%

Affluenza in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 Comuni: il dato è 49,64% (1.595 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (58,39%). Lo comunica il sito del Viminale.

Ore 15:49 - Ad Ancona testa a testa Simonella-Silvetti

E' testa a testa ad Ancona tra la candidata del centrodsinistra Ida Simonella e l'esponente del centrodestra Daniele Silvetti. Quando sono state scrutinate 20 sezioni su 99 i due sono praticamente appaiati: la Simonella è al 50,95% con 3.073 voti, Silvetti segue con il 49.05%, pari a 2.958 preferenze.

Ore 15:20 - Affluenza parziale al 51,19%, in calo

Affluenza in calo alle ore 15 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni, secondo i primi dati a disposizione: il dato è 50,76% (1.219 sezioni su 1.595), in calo rispetto al primo turno (59,47%). Lo comunica il sito del Viminale. In Sardegna, dove si vota al primo turno per 171 Comuni, l'affluenza alle ore 15 (53 sezioni su 171) è del 66,62% (68,69% alle precedenti comunali).

Ore 15:12 - Exit poll Catania, Trantino (centrodestra) avanti con il 56-60%

Alle elezioni comunali di Catania il candidato del centrodestra Enrico Tarantino è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 56% e il 60%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Maurizio Caserta con una forbice tra il 27,5% e il 31,5%.

Ore 15:10 - Exit poll Trapani, Miceli (centrodestra) in testa

Alle elezioni comunali di Trapani il candidato del centrodestra Maurizio Miceli è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 42% e il 46%. Segue, al secondo posto, il sindaco uscente Giacomo Tranchida - candidato del centrosinistra - con una forbice tra il 38% e il 42%.

Ore 15:07 - Exit poll Siracusa, Messina (centrodestra) in vantaggio

Alle elezioni comunali di Siracusa il candidato del centrodestra Ferdinando Messina è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 24% e il 28%. Segue, al secondo posto, la candidata del centrosinistra, con M5S, Renata Giunta con una forbice tra il 23% e il 27%. Terza piazza per il sindaco uscente Francesco Italia, candidato di alcune liste civiche, con il 20-24%.

Ore 15:05 - Exit poll Ragusa, Cassì (centrodestra) avanti

Alle elezioni comunali di Ragusa il sindaco uscente Giuseppe Cassì - candidato di cinque liste civiche - è avanti negli exit poll (Noto sondaggi per Videoregione Sicilia) con una forbice compresa tra il 59% e il 63%. Segue, al secondo posto, il candidato del centrosinistra Riccardo Schinnà con una forbice tra il 18% e il 22%.