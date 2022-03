Di Maio: "Non possiamo fornire aerei all'Ucraina, farebbe rischiare la Terza guerra mondiale"

Una fila di passeggini lasciati in stazione a disposizione delle famiglie di profughi in fuga dall'Ucraina. La foto è stata postata da Julia Musakovska, poetessa e manager ucraina, sul suo profilo Facebook. "Le mamme polacche hanno lasciato i passeggini in stazione per le mamme ucraine che potrebbero averne bisogno quando arriveranno in Polonia con i bambini", si legge nel post. Il numero dei rifugiati che ogni giorno attraversano il confine polacco-ucraino continua a salire: sfondata la quota di 100mila venerdì, sabato le autorità polacche hanno registrato 129mila nuovi arrivi. Dall'inizio dell'aggressione militare russa, gli ufficiali della Guardia di frontiera polacca hanno registrato oltre 922.400 persone in fuga dalla guerra.