Ucraina, Bennett: poche chance, ma tentiamo di tornare al dialogo

"Anche se le probabilità non sono grandi, se solo c'è un piccolo spiraglio il nostro obbligo morale è di fare ogni tentativo" per il dialogo tra le parti "se sarà richiesto".

Lo ha detto il premier israeliano Naftali Bennett nella riunione di governo a Gerusalemme dopo essere volato prima a Mosca per parlare con Vladimir Putin, poi a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Bennett ha inoltre avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky per cercare una mediazione.