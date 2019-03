Di Battista rompe il silenzio: "Io non mi candido, la poltrona non fa per me"

Dopo quaranta giorni lontano dalle scene, Alessandro Di Battista rompe il silenzio con una diretta via Facebook rivolgendosi a tutti i militanti del Movimento 5 stelle e chiarisce: "Alle europee non mi candiderò. Non voglio fare l'europarlamentare". La carriera politica non fa per lui, insomma. Dibba non ha interrotto la sua esperienza in Sud America per traslocare a Bruxelles. "Mi sono iscritto a un corso di falegnameria - dice -, scrivo, leggo. Mi mancate, certo, tutti quanti. Ma a me la poltrona fa venire le bolle".