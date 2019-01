M5s, Di Battista: "Non ho intenzione di candidarmi alle Europee"

Toninelli massacrato dopo il no ai Benetton - "Ai cittadini - ha proseguito Di Battista - interessa di più non pagare ancora nuovi aumenti. Toninelli è stato massacrato dai media ma per me dietro c'è la mano di Benetton. Non ho le prove, è la mia opinione e me ne assumo la responsabilità. Da quando ha parlato di revoca della concessione ad Autostrade è stato massacrato. E' il miglior ministro del governo".



Non scontato ribaltamento M5s-Lega - Sulla grande crescita della Lega nei sondaggi, ha analizzato: "Non è scontato che ci sia un ribaltamento delle forze che formano il governo. I sondaggi lasciano il tempo che trovano, consiglio di guardarli poco". Dopo tutto i provvedimenti del M5s "sono meno ad effetto e più complessi".



Di Maio? Nei suoi confronti molta invidia - Parlando di Luigi Di Maio, ha aggiunto: "Con Luigi c'è un rapporto stretto e siamo d'accordo su molte cose. Vedo però che c'è molta invidia nei suoi confronti, è giovane e vicepremier".



Se non curiamo le cause siamo nemici dei migranti - Di Battista ha poi attaccato la Francia sulle migrazioni, spiegando: "Possiamo parlare di porti aperti e porti chiusi, senza risolvere il problema. Se non ci occupiamo delle cause si è nemici dell'Africa". "Se non affrontiamo il tema della sovranità monetaria in Africa non ne usciamo". E al vertice del problema africano c'è la Francia, che stampa la loro moneta. "Cosa farei in questo momento per questi migranti in pericolo? Salverei le persone e le porterei a Marsiglia, fino a che non si crea un incidente diplomatico con la Francia il problema non si risolve. Nnon saranno certo i porti chiusi o il muro di Trump a fermare queste migrazioni".



La democrazia rappresentativa in crisi, è obsoleta - "La democrazia rappresentativa è già in crisi, un giorno la vedremo come qualcosa di obsoleto, come ora la monarchia costituzionale", ha poi evidenziato.



Tav è una sciocchezza, non si farà mai - Sulla Tav è stato chiaro: "E' la più grossa sciocchezza che possa fare questo Paese: non si possono spendere 20 miliardi di euro quando occorrono infrastrutture che servono ai cittadini al Nord, al Centro e al Sud". E ha ribadito: "la Tav non si farà mai".



Lega restituisca i 49 milioni di euro degli italiani - Infine l'affondo alla Lega sulla frode da 49 milioni di euro di fondi. "Quei soldi appartengono a tutti noi, anche agli elettori della Lega: quei soldi vanno restituiti perché appartengono alla comunità", ha detto Di Battista.