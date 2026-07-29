Il Senato approva il decreto Sport, è legge | Passa anche la stretta sulle piscine

L'aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita diversi bambini, rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione.