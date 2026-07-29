Il Senato approva il decreto Sport, è legge | Passa anche la stretta sulle piscine

Come funziona il meccanismo di risucchio dell'acqua nelle piscine
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Via libera anche a Palazzo Madama dopo l'ok alla Camera. Il provvedimento contiene la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e l'obbligo della cuffia da nuoto per gli under 16
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L'aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine, particolarmente significativo dopo le recenti tragedie che hanno visto perdere la vita diversi bambini, rimasti intrappolati e incastrati nelle prese d'aspirazione.
Tra le altre norme, il decreto in materia di sport, grandi eventi ed efficacia del documento di identità, introduce anche una semplificazione delle procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027.
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Il testo, come detto, contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Si tratta di un emendamento della maggioranza - approvato all'unanimità a Montecitorio - che prevede, tra l'altro, la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma se le irregolarità non vengono sanate. Previsto infine l'obbligo della cuffia da nuoto per i minori di 16 anni.
Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione - dai bocchettoni alle griglie di fondo - dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa a norma.
"Nelle piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica ivi comprese quelle a uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, deve garantire la sicurezza atta a impedire fenomeni vorticosi di aspirazione ad effetto ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti", si legge nel testo dell'emendamento. In caso di violazione "è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti".