Il governo ha incassato la fiducia in aula alla Camera sul decreto sicurezza, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. I sì sono stati 201, i no 117 e 5 gli astenuti. Il voto finale è previsto tra mercoledì notte e giovedì. Il testo poi dovrà passare all'esame del Senato.