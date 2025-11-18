Decreto flussi, ok dalla Camera: testo passa al Senato | La Lega punta alla stretta sui "ricongiungimenti familiari" di migranti

La Camera ha dato il via libera al decreto flussi, con 131 voti a favore, 75 contrari e 7 astenuti. Il provvedimento, che ora passa al vaglio del Senato, modifica alcuni termini temporali previsti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e si occupa dei controlli di veridicità - spettanti alle amministrazioni - sulle dichiarazioni di datori di lavoro e dalle realtà coinvolte. Elimina, tra le altre cose, il requisito per cui la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro. In Aula sono stati approvati odg della Lega che contengono una stretta sui ricongiungimenti familiari.